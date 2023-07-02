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İzmir'de torununu korumak isterken canından oldu

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde yanlışlıkla başkasının otomobiline binen 10 yaşındaki torununun saçını çeken araç sahibi ile kavga eden kişi, aldığı yumruk darbeleriyle ağır yaralandı. Hastanedeki 8 günlük yaşam mücadelesini kaybeden adam hayatını kaybederken, güvenlik kamerasına da yansıyan olayın ardından gözaltına alınan araç sahibi tutuklandı.

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Olay 22 Haziran Perşembe günü, ilçeye bağlı Osman Aksüner Mahallesi 5733 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evli ve 3 çocuk babası Sedat Necmi Gültiren (62), kızı ve 10 yaşındaki kız torunuyla yemek yemek için bir lokantaya gitti. gültiren hesabı ödemeye gittiği esnada, torunu lokanta önünde duran otomobillerine binmek için dışarı çıktı. Küçük kız otomobilleri karıştırıp başka otomobile binince, araç sahibi inşaat firması çalışanı N.P. (45) aracına doğru gitti. Aracın arka koltuğuna oturan küçük torununun, N.P. tarafından saçı tutularak hırpalandığını gören dede Sedat Necmi Gültiren ile N.P. arasında tartışma çıktı.

Yumruk darbeleriyle hastanelik oldu, o anlar kamerada

Torununun hırpalandığını gören Gültiren ile araç sahibi N.P. arasındaki tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından da kaydedilen görüntüde, N.P.'nin kız çocuğunun saçını tutarak araçtan indirdiği ve Sedat Necmi Gültiren ile kavga ettiği anlar yer aldı. Kamerada da kaydedilen görüntülerde, yüzüne ve göğsüne aldığı yumruk darbeleriyle yere yığılan Gültiren, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

8 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Olayın hemen ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınan N.P., emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı. Sedat Necmi Gültiren ise, hastanede verdiği 8 günlük yaşam mücadelesinin ardından kurtarılamayarak dün hayatını kaybetti. İzmir Adli Tıp Kurumunda gerçekleşen otopsi işlemlerinin ardından cenazesi ailesine teslim edilen talihsiz adam toprağa verildi.

"Gün yüzü görmesin inşallah"

Torununu kurtarmak isterken aldığı yumruk darbeleriyle yaşamını yitiren Sedat Necmi Gültiren'in kardeşi Necdet Gültiren ise, zanlının hak ettiği cezayı bulmasını istediklerini söyledi. Kardeş Gültiren, "Ağabeyimin kızı ve torunuyla birlikte yemek yediği lokantaya, benzer otomobili bulunan başkaları geliyor. Lokantadan çıkarken çocuklar karıştırıp bu kişinin otomobiline biniyor. Araç sahibi otomobiline koşuyor ve 10 yaşındaki kız çocuğunu darp ediyor. Saçından tuttuğu çocuğu aracın camına vuruyor. Ardından ağabeyim geliyor. Ağabeyime yumruk atıyor. 8 gün hastanede yaşam mücadelesi verdikten sonra öldü. Adalet istiyoruz. Gün yüzü görmesin inşallah. Başka bir şey demiyorum. Adalet yerini bulsun" açıklamasında bulundu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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