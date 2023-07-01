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47 dönümlük tarlası 10 dakika içinde küle döndü! Sözleri yürekleri dağladı: "3 gün içinde biçecektik"

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde biçilmesine 3 gün kalan 47 dönümlük buğday tarlası, çıkan yangında küle döndü. Diğer tarlalara sıçramasından korkulan yangın daha büyük zarar vermeden söndürüldü. Yangının elektrik trafosundaki kıvılcımdan çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

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Yangın, Karaidemir Mahallesi Sarıbayır mevkiinde Özcan Komit’in ektiği buğday tarlasında çıktı. Evrenbey - Karaidemir yolu civarından yükselen dumanları fark eden mahalle sakinleri itfaiye ekiplerine haber verdi.

Buğday tarlasında çıkan yangın hızla büyüdü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın diğer tarlalara sıçramadan söndürüldü.

10 dakika süren yangın 47 dönümlük buğdayı küle çevirdi. Öte yandan mahalle sakinleri, yangının trafodaki kıvılcımdan çıkmış olabileceğini öne sürdü.

Olayla ilgili konuşan Erkan Komit, "47 dönümlük buğday ekili tarlada yangın çıkmasaydı, 3 gün içinde biçmeyi planlamıştık” dedi.

Jandarma ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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