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Fenerbahçe'nin yeni transferi Ryan Kent, İstanbul'a geldi! İşte ilk sözleri...

Fenerbahçe'nin yeni transferi Ryan Kent, İstanbul'a geldi! İşte ilk sözleri...

Fenerbahçe'nin daha önce prensip anlaşmasına vardığı İngiliz kanat oyuncusu Ryan Kent, resmi sözleşmeye imza atmak için İstanbul'a geldi.

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Fenerbahçe'nin yeni transferi Ryan Kent, imza için İstanbul'a geldi.

İngiliz futbolcu havalimanında yaptığı açıklamada "Çok mutluyum sonunda burada olduğum için. Teklif aldığım ilk andan itibaren sabırsızlanıyordum. İstanbul hakkında da çok güzel şeyler duydum. Takım arkadaşlarım, teknik heyetimiz ve taraftarlarımızla buluşmak için sabırsızlanıyorum." diye konuştu.

26 yaşındaki sol kanat oyuncusunun sağlık kontrolünden geçtikten sonra kendisini 4 yıllığına sarı-lacivertli formaya bağlayacak resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

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