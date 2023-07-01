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Beşiktaş'tan yerli transfer! Emrecan Bulut'la 4+1 yıllık sözleşme imzalandı

Beşiktaş'tan yerli transfer! Emrecan Bulut'la 4+1 yıllık sözleşme imzalandı

Beşiktaş, Somaspor'dan Emrecan Bulut'u kadrosuna kattığını açıkladı. Siyah-Beyazlı kulüp, Bulut ile 4+1 yıllık sözleşme imzaladı.

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Beşiktaş, Somaspor'da forma giyen 25 yaşındaki Emrecan Bulut'u kadroya dahil etti. Bulut'la 4+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyuran Beşiktaş, futbolcu için 220 bin Euro bonservis bedeli ödedi.

Beşiktaş'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Emrecan Bulut'un transferi için Somaspor'la anlaşmaya varmıştır. Emrecan Bulut'la 4+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır." ifadeleri yer aldı.

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