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Galatasaray, Kaan Ayhan'ın bonservisini satın aldı! İşte Sassuolo'ya ödenen rakam...

Galatasaray, Kaan Ayhan'ın bonservisini satın aldı! İşte Sassuolo'ya ödenen rakam...

Galatasaray, Kaan Ayhan'ın kiralık sözleşmesindeki satın alma opsiyonunu kullandı. Sarı-kırmızılılar bu transfer karşılığında Sassuolo'ya 2.8 milyon Euro ödedi.

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Galatasaray, Kaan Ayhan'ın satınalma opsiyonunu kullandı. Sarı-kırmızılılar, Kaan Ayhan ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 6 resmi maça çıkan Kaan Ayhan bu maçlarda 1 gol kaydetmişti.

İşte Galatasaray'ın yaptığı açıklama:

US Sassuolo Calcio s.r.l. kulübünden 2022-2023 sezonu için kiralanan profesyonel futbolcu Kaan Ayhan'ın satın alma opsiyonu sözleşme şartları gereği gerçekleşmiştir.

Buna göre, US Sassuolo Calcio s.r.l. kulübüne 2.800.000 Euro transfer bedeli ödenecektir.

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