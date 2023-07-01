BIST 5.759
DOLAR 25,89
EURO 28,13
ALTIN 1.597,99
HABER /  GÜNCEL

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı'ndan Diyanet İşleri Başkanlığı'na ödül

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı'ndan Diyanet İşleri Başkanlığı'na ödül

Diyanet İşleri Başkanlığı hac organizasyonu, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı tarafından ödüllendirildi.

Abone ol

Diyanet İşleri Başkanlığının yazılı açıklamasına göre, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Mekke'de Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığınca bu yıl ilki düzenlenen "2023 Lebbeytüm Ödül Töreni"ne katıldı.

Bakanlık yerleşkesindeki törene 100'ün üzerinde ülke katılırken, yarışmaya Hac ve Umre Bakanlığının belirlediği kriterleri sahip 30 ülke kabul edildi.

Yarışmada, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, hacılarına verdiği hizmet ve proje çeşitliliğine ilişkin yaptığı değerlendirme sonucunda Diyanet İşleri Başkanlığını 30 ülke arasından, "Hacılarına En Fazla Hizmet Çeşitliliği Sunan Hac Organizasyonu" kategorisinde birincilikle ödüllendirdi.

Başkan Erbaş'a ödülü, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Tevfik Er Rabia verdi.

Törende Başkan Erbaş'a, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Selim Argun, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan ile Mekke Din Hizmetleri Ataşesi Dr. Ahmet Oğuz eşlik etti.

ÖNCEKİ HABERLER
Antalya'ya tatile gelen genç denizde boğuldu
Antalya'ya tatile gelen genç denizde boğuldu
3. Avrupa Oyunları: Türkiye Judo Karma Takımı, çeyrek finalde elendi
3. Avrupa Oyunları: Türkiye Judo Karma Takımı, çeyrek finalde elendi
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Almanya ziyaretini erteledi
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Almanya ziyaretini erteledi
Antalya'ya ilk 6 ayda hava yoluyla gelen turist sayısı 5 milyon 523 bin 624 oldu!
Antalya'ya ilk 6 ayda hava yoluyla gelen turist sayısı 5 milyon 523 bin 624 oldu!
Mangal yanıklarına dikkat! Yemek keyfi faciaya dönüşmesin!
Mangal yanıklarına dikkat! Yemek keyfi faciaya dönüşmesin!
Air-Fryer’da Yemek Pişirmek Ne Kadar Sağlıklı?
Air-Fryer’da Yemek Pişirmek Ne Kadar Sağlıklı?
Habertürk TV Spor Müdürü Emin Çağlar kanala veda etti
Habertürk TV Spor Müdürü Emin Çağlar kanala veda etti
Lohusa depresyonu tedavi edilmezse ciddi sonuçlar oluşturabilir!
Lohusa depresyonu tedavi edilmezse ciddi sonuçlar oluşturabilir!
Juan Mata, Galatasaray'a veda etti
Juan Mata, Galatasaray'a veda etti
Sıcak havalarda burun kanamasına dikkat!
Sıcak havalarda burun kanamasına dikkat!
Tanju Özcan değişim ve adalet yürüyüşünü pazartesi günü başlatıyor: Kılıçdaroğlu’na başkaldırıyorum
Tanju Özcan değişim ve adalet yürüyüşünü pazartesi günü başlatıyor: Kılıçdaroğlu’na başkaldırıyorum
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yardımları 4 milyar TL'yi aştı!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yardımları 4 milyar TL'yi aştı!