Habertürk TV Spor Müdürü Emin Çağlar kanala veda etti

Habertürk TV’de son dönem ayrılıklarına bir yenisi daha eklendi. Habertürk TV’de 13 yıldır bulunan deneyimli isim veda ettiği canlı yayında duyurdu.Abone ol
Son günlerde ayrılıklarla gündeme gelen Habertürk TV’den üst düzey ayrılık haberi geldi. 13 yıldır kanalda görevlerde bulunan kanalın Spor Müdürü Emin Çağlar kendi isteğiyle veda etti.
Emin Çağlar, veda haberini son spor bülteninde duyurdu. Çağlar, “Hep şimdilik hoşçakalın demiştim. Artık gerçek veda zamanı geldi. 2010 Haziran’da spor spikeri olarak başlamıştım. Habertürk televizyonundan spor müdürü olarak ayrılıyorum.” dedi.