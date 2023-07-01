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Eskişehir’deki otobüs kazasında yaralı sayısı 41’e yükseldi!

Eskişehir’deki otobüs kazasında yaralı sayısı 41’e yükseldi!

Eskişehir-Kütahya karayolunda meydana gelen otobüs kazasında yaralı sayısı 41’e yükseldi.

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Tedavi altına alınan yaralılardan 14 kişi taburcu olduğu, hastanede gözlem altında tutulan 27 kişiden ise 1’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Sabah saatlerinde Eskişehir istikametine seyir halindeyken D230 karayolunda sürücüsü Hakan Karalı’nın direksiyon hakimiyetini kaybettiği 26 AEC 333 plakalı Muğla’nın Bodrum ilçesinden gelen yolcu otobüsü, yoldan çıkarak engebeli araziye uçtu. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin çalışmaları sonucu ilk belirlemelerde 35 olarak belirlenen yaralı sayısı 41'e yükseldi. Çoğunluğu yolcu yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan durumu iyi olan 14 kişi tedavisinin ardından taburcu edildi. Tedavisi devam eden 27 kişiden 1’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan, sürücü Hakan Karalı’nın tedavisinin devam ettiği bilgisi edinildi.

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