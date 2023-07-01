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Kabotaj Bayramı'nda İstanbul Boğazı'nda yelkenliler yarıştı

Kabotaj Bayramı'nda İstanbul Boğazı'nda yelkenliler yarıştı

İstanbul Boğazı'nda, Kabotaj Bayramı kutlamaları kapsamında yat yarışı düzenlendi.

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İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğinin, 1 Temmuz Kabotaj Bayramı kutlamaları ve Moda Deniz Kulübü Kabotaj (MDK) Kupası Yat Yarışları nedeniyle çift yönlü kapatılmasının ardından 35 yelkenli yat, saat 11.00 itibarıyla Ortaköy açıklarından Karadeniz istikametinde ilerledi.

Kıyasıya süren yarışta yeterli rüzgar olmaması ve yatların gidiş istikametindeki ters akıntılar nedeniyle yelkenliler ilerlemekte güçlük çekti.

Yelkenliler, zaman zaman kıyıya yanaşarak hem akıntılardan korunmak hem de rüzgarı arkasına almak için sahile yanaştı.

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