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Fransa'daki gösterilerde 1300'den fazla kişi gözaltına alındı!

Fransa'daki gösterilerde 1300'den fazla kişi gözaltına alındı!

Fransa'da polisin bir genci vurmasıyla patlak veren protestoların dördüncü gecesinde 1300'ü aşkın kişi gözaltına alındı, 79 polis ve jandarma yaralandı.

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Bu hafta Nael M. isimli genç sürücünün polisin ateş açması sonucu öldürülmesinin ardından gece birçok kentte protestolar düzenlendi.

Ulusal basının İçişleri Bakanlığının verilerine dayandırdığı habere göre, gece düzenlenen gösterilerde 1311 kişi gözaltına alındı, 79 polis ve jandarma yaralandı.

4. gecenin bilançosu ağır oldu

Gece farklı kentlerde toplam 1350 araç ateşe verilirken, 234 bina kundaklanmış veya zarar görmüştü.

Kamusal alanda 2 bin 560 noktada kundaklama yapılmış, en az 30 polis karakolu ve 11 jandarma karakolu saldırıya uğramıştı.

Olay

Polis, 27 Haziran'da Nanterre'de 3 kişi bulunan ve sürücüsü "dur" ihtarına uymayan bir araca ateş açmış, 17 yaşındaki sürücüyü öldürmüştü.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Nael'in ölümüne tepki gösterenler, ülke genelinde farklı kentlerde sokağa çıkarak polisle çatışmıştı.

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