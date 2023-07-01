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Elazğ'da sofra silkeleyen genç kızın korkunç ölümü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Elazğ'da sofra silkeleyen genç kızın korkunç ölümü

Elazığ’da sofra silkelerken düşen 19 yaşındaki genç kız hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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Olay, merkeze bağlı Aksaray Mahallesinde bulunan 3 katlı binanın 2’inci katında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, sofra silkelemek için balkona çıkan 19 yaşındaki Neslihan Köse, dengesini kaybederek balkondan aşağı düştü.

Durumu fark eden vatandaşlar durumu, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

2’inci kattan düşerek yaralanan Köse, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Hayatını kaybeden 19 yaşındaki genç kızın cansız bedeni Asri Mezarlığına defin edildi.

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