BIST 5.759
DOLAR 25,89
EURO 28,13
ALTIN 1.597,99
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Motosikletli çarptığı aracın altında kaldı! Bahçelievler'de feci kaza kamerada

Motosikletli çarptığı aracın altında kaldı! Bahçelievler'de feci kaza kamerada

BAHÇELİEVLER E-5 karayolunda seyir halinde olan motosikletli, aniden dengesini kaybederek bir araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen motosiklet sürücüsü, aynı aracın altında kalarak ağır yaralandı.

Abone ol

Olay geçtiğimiz günlerde E-5 Karayolu Bahçelievler mevkiinde gerçekleşti. Sağ şeritte seyir halinde olan motosiklet sürücüsü, aniden yolun soluna geçmek istedi.

Bu sırada önde bulunan araç, trafik yavaşladığı için fren yapınca motosiklet sürücüsü araca çarpmamak için manevra yaptı. Hakimiyetini kaybeden motosikletli, orta şeritteki bir panelvan araca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yere düşen motosiklet sürücüsü, aynı aracın altında kalarak ezildi.

Motosiklet sürücüsü ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, kaza anı ise başka bir araçta bulunan yolcu tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

ÖNCEKİ HABERLER
Fransa’da silah mağazası yağmalandı, tüfekler çalındı!
Fransa’da silah mağazası yağmalandı, tüfekler çalındı!
Kutsal topraklardaki hacılar Kabe'ye veda ediyor!
Kutsal topraklardaki hacılar Kabe'ye veda ediyor!
Belediye Başkanı Fatma Şahin'in acı günü! Babası hayatını kaybetti
Belediye Başkanı Fatma Şahin'in acı günü! Babası hayatını kaybetti
Yılın ilk 6 ayında en çok hangi filmler izlendi?
Yılın ilk 6 ayında en çok hangi filmler izlendi?
Bolu'da aynı aileden 4 kişi mantardan zehirlendi!
Bolu'da aynı aileden 4 kişi mantardan zehirlendi!
Balıkesir'de kaybolan ekonomist Korhan Berzeg'i arama çalışmaları devam ediyor
Balıkesir'de kaybolan ekonomist Korhan Berzeg'i arama çalışmaları devam ediyor
Kaza yapan yolcu otobüsü alev aldı 25 kişi yanarak öldü
Kaza yapan yolcu otobüsü alev aldı 25 kişi yanarak öldü
Apple, seçim sonrası ürünlerine dördüncü kez zam yaptı! En pahalı iPhone modeli kaç TL'ye yükseldi?
Apple, seçim sonrası ürünlerine dördüncü kez zam yaptı! En pahalı iPhone modeli kaç TL'ye yükseldi?
Manisa'da seyir halindeki tırın dorsesi alevlere kapıldı: Bin 500 tavuk telef oldu
Manisa'da seyir halindeki tırın dorsesi alevlere kapıldı: Bin 500 tavuk telef oldu
Tek kullanımlık plastik yemek kapları için ek ücret alacaklar!
Tek kullanımlık plastik yemek kapları için ek ücret alacaklar!
Anadolu Otoyolu'ndaki zincirleme trafik kazası ulaşımı aksattı!
Anadolu Otoyolu'ndaki zincirleme trafik kazası ulaşımı aksattı!
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı kutladı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı kutladı