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Manisa'da seyir halindeki tırın dorsesi alevlere kapıldı: Bin 500 tavuk telef oldu

Manisa'da seyir halindeki tırın dorsesi alevlere kapıldı: Bin 500 tavuk telef oldu

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde bugün saat 05.45 sıralarında seyir halindeki tavuk yüklü bir tırın dorsesinin alev alması sonucu 1500 tavuk yanarak telef oldu.

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Olay, Alaşehir - Sarıgöl karayolu Çataltepe Mevkiinde meydana geldi. Tavuk yüklü iki dorse taşıyan N.T. (49) yönetimindeki 45 ZC 472 tır, Alaşehir yönüne giderken arka dorsesinin lastiği alev alarak yanmaya başladı.

Diğer sürücülerin tır sürücüsünü uyarması sonucu sürücü N.T. yanan dorseyi tırdan ayırarak diğer dorseye sıçramasını engelledi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, polisin yangınla ilgili soruşturmasının devam ettiği ve çıkan yangında dorsede bulunan 1500 tavuğun telef olduğu bildirildi.

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