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Ahmet Hakan Baba Vanga ile Nostradamus'u geçen Türk kahini açıkladı Wagner'in Putin'e isyan edeceğini bildi

Ahmet Hakan Baba Vanga ile Nostradamus'u geçen Türk kahini açıkladı Wagner'in Putin'e isyan edeceğini bildi

Ahmet Hakan, kamuoyu araştırmacısı Hakan Bayrakçı'nın kahin Baba Vanga ile Nostradamus'u geçtiğini yazarak son dönemde bildiği olayları paylaştı.

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Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, seçimleri bilen SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı'nın yakın dönemde Türkiye ve dünyada yaşanan olayları tam isabetle bildiğini yazdı. 

Kahinler Baba Vanga ile Nostradamus'u geçtiğini söylediği Bayrakçı'nın bildiği şaşırtıcı olayları paylaştı.

Seçimden önce Bayrakçı'ya Kılıçdaroğlu'nun seçimi kaybetmesi halinde istifa edeceğini söylediğini belirten yazar, Bayrakçı'nın “Sen Kemal Bey’i hiç tanımıyorsun. Kaybetse de bırakmaz o. Göreceksin. Kaybederse asla bırakmayacak.” sözlerine yer verdi.

Rusya/Ukrayna savaşının çıkacağı günü bildi

"Adam resmen Kemal Bey’in koltuğu bırakmayacağını bildi." diyen Hakan, Bayrakçı'nın bildiği diğer olayları aktardı:

- Rusya/Ukrayna savaşının çıkacağı günü bildi.

- Kılıçdaroğlu’nun aday olacağını bildi.

- Birinci turu milimetrik bildi.

- İkinci turu milimetrik bildi.

- Seçime katılım oranını virgülüne kadar bildi.

- Wagner’in Putin’e isyan edeceğini bildi.

Sizi bilmem ama benim “en iyi bilen kâhinler” sıralamam şöyle değişti:

- BİR: Hakan Bayrakçı.

- İKİ: Baba Vanga

- ÜÇ: Nostradamus

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