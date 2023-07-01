BIST 5.759
DOLAR 25,89
EURO 28,13
ALTIN 1.597,99
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Konya'da arazide bulunan mühimmat patladı, 1 kişi öldü!

Konya'da arazide bulunan mühimmat patladı, 1 kişi öldü!

KONYA'nın KARAPINAR ilçesinde arazide bulunup yaylaya getirilen mühimmatın patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Abone ol

Çiftçi Mehmet Harmancı, Karapınar Atış Test Değerlendirme Grup Komutanlığı sınırları içerisinde bulduğu mühimmatı yaylaya götürdü.

Mühimmatın evden alınıp tekrar kamyonete yüklenmesi sırasında patlaması sonucu Mehmet Harmancı olay yerinde yaşamını yitirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
BOTAŞ açıkladı! Doğal gazda temmuz tarifesinde zam var mı?
BOTAŞ açıkladı! Doğal gazda temmuz tarifesinde zam var mı?
Zincirleme kazada bilanço ağır oldu: 48 ölü!
Zincirleme kazada bilanço ağır oldu: 48 ölü!
CHP'de anket şoku! Ankara ve İstanbul için kırmızı alarm zilleri çalıyor
CHP'de anket şoku! Ankara ve İstanbul için kırmızı alarm zilleri çalıyor
Diyanet İşleri Başkanı açıkladı: 92 bin 500 Türk vatandaşı hacı oldu!
Diyanet İşleri Başkanı açıkladı: 92 bin 500 Türk vatandaşı hacı oldu!
Yüksek Mahkeme, öğrenci kredileri için çıkarılan affı bozdu!
Yüksek Mahkeme, öğrenci kredileri için çıkarılan affı bozdu!
Hamidiye Su'yun ismi mi değişti? İBB konuya açıklık getirdi
Hamidiye Su'yun ismi mi değişti? İBB konuya açıklık getirdi
Venezuela'da muhalefet adaylarından Machado'ya 15 yıl siyasi yasak verildi!
Venezuela'da muhalefet adaylarından Machado'ya 15 yıl siyasi yasak verildi!
Brezilya'da eski Devlet Başkanı Bolsonaro'ya 8 yıl siyasi yasak!
Brezilya'da eski Devlet Başkanı Bolsonaro'ya 8 yıl siyasi yasak!
2023 hac mevsimi, sağlık açısından başarıyla sonuçlandı!
2023 hac mevsimi, sağlık açısından başarıyla sonuçlandı!
Usta oyuncu Şekip Taşpınar'ın son halini eşi paylaştı
Usta oyuncu Şekip Taşpınar'ın son halini eşi paylaştı
Ayasofya önünde Yunan bayrağı açan provokatör Yunan fenomen hakkında karar
Ayasofya önünde Yunan bayrağı açan provokatör Yunan fenomen hakkında karar
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Brezilya'yı 3-0 mağlup etti
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Brezilya'yı 3-0 mağlup etti