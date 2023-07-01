BIST 5.759
DOLAR 25,89
EURO 28,13
ALTIN 1.597,99
HABER /  DÜNYA

Brezilya'da eski Devlet Başkanı Bolsonaro'ya 8 yıl siyasi yasak!

Brezilya'da eski Devlet Başkanı Bolsonaro'ya 8 yıl siyasi yasak!

Brezilya'da eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'ya "görevi suistimal ve medyayı kötüye kullanma" suçundan 8 yıl siyasi yasak getirildi.

Abone ol

Ulusal basında çıkan habere göre, Yüksek Seçim Mahkemesi (TSE) Yargıcı Carmen Lucia Antunes, eski Devlet Başkanı Bolsonaro'nun suçlu bulunduğunu belirterek oy çokluğuyla tüm siyasi haklarının 2030'a kadar elinden alındığını duyurdu.

Bir sonraki devlet başkanlığı seçimlerinde yeniden aday olmak istediğini açıklayan aşırı sağcı Bolsonaro'nun ise TSE'ye itiraz etmeye hazırlandığı bildirildi.

Karardan birkaç saat önce Itatiaia radyosuna konuşan Bolsonaro, hakkında "siyasi yasak" kararının çıkması durumunda Yüksek Mahkeme'ye itiraz edeceğini belirtmişti.

Bolsonaro'nun avukatı Tarcisio Vieira, 23 Haziran'daki açıklamasında, suçlamaların yersiz olduğunu, müvekkilinin ülkedeki seçim sistemi hakkında görüşlerini ifade etmekten başka bir şey yapmadığını savunmuştu.

Suçlama

Bolsonaro, 2022 seçim sistemini "hileli" olarak adlandırması ve devlet başkanı iken büyükelçilerle yaptığı görüşmede, Yüksek Seçim Mahkemesi üyelerinin kişisel haklarına saldırı, görevi suistimal ve medyayı kötüye kullanmakla suçlanıyordu.

Bolsonaro, 21 Haziran'da CNN Brasil'e verdiği röportajda, davanın "önemsiz" olduğunu, bir bardak suda fırtına koparılmaya çalışıldığını söylemişti.

Büyükelçilerle görüşmesinde, seçim sistemine "hile" demediğini ve üyelere hakaret etmediğini savunan Bolsonaro, sadece seçim sisteminin nasıl çalıştığını büyükelçilerle paylaştığını belirtmişti.

Jair Bolsonaro, o dönem, herhangi bir kanıtı olmamasına rağmen ülkede 1996'dan bu yana kullanılan elektronik seçim sisteminin şüpheli olduğunu savunmuş, 2022 seçimlerinin şüpheli olacağını ileri sürmüş ve baskılı oy pusulasının kullanılması için ısrar etmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
2023 hac mevsimi, sağlık açısından başarıyla sonuçlandı!
2023 hac mevsimi, sağlık açısından başarıyla sonuçlandı!
Usta oyuncu Şekip Taşpınar'ın son halini eşi paylaştı
Usta oyuncu Şekip Taşpınar'ın son halini eşi paylaştı
Ayasofya önünde Yunan bayrağı açan provokatör Yunan fenomen hakkında karar
Ayasofya önünde Yunan bayrağı açan provokatör Yunan fenomen hakkında karar
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Brezilya'yı 3-0 mağlup etti
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Brezilya'yı 3-0 mağlup etti
Mark Zuckerberg'in yatırım tavsiyesi yüzde 85 zarar ettirdi
Mark Zuckerberg'in yatırım tavsiyesi yüzde 85 zarar ettirdi
Düzce'deki trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı
Düzce'deki trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı
Kendisini Brad Pitt olarak tanıtıp dolandırdı! Dev vurgunda şoke eden detaylar ortaya çıktı...
Kendisini Brad Pitt olarak tanıtıp dolandırdı! Dev vurgunda şoke eden detaylar ortaya çıktı...
Trabzonspor yeni transferi resmen duyurdu! İşte yıldız futbolcunu maliyeti...
Trabzonspor yeni transferi resmen duyurdu! İşte yıldız futbolcunu maliyeti...
Türkiye'nin Paris Büyükelçiliğinden Fransa için seyahat uyarısı
Türkiye'nin Paris Büyükelçiliğinden Fransa için seyahat uyarısı
İzmir'de katliam gibi kaza: 4 kişi hayatını kaybetti, 5'i ağır 21 kişi yaralandı
İzmir'de katliam gibi kaza: 4 kişi hayatını kaybetti, 5'i ağır 21 kişi yaralandı
Kalp krizi geçiren Türkiye'nin Lizbon Büyükelçisi Murat Karagöz hayatını kaybetti
Kalp krizi geçiren Türkiye'nin Lizbon Büyükelçisi Murat Karagöz hayatını kaybetti
Fransa'da sular durulmuyor: Bankayı ateşe verdiler, mağazaları yağmaladılar! Ülke genelinde 45 bin polise görev verildi
Fransa'da sular durulmuyor: Bankayı ateşe verdiler, mağazaları yağmaladılar! Ülke genelinde 45 bin polise görev verildi