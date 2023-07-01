Ayasofya önünde Yunan bayrağı açan provokatör Yunan fenomen hakkında karar

Ayasofya önünde "Bir gün gerçek sahibine dönecek" diyerek video çektiren Yunan provokatör hakkında ülkeye giriş yasağı konuldu. Provokatöre tepki gösteren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Ayasofya Camii milletimizin kalbidir. Ebediyyen ezanlarıyla vatanımızın mührü olmaya devam edecektir." dedi.

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İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Sultanahmet Meydanı'nda elinde Yunanistan bayrağı bulunan bir kişinin, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni arkasına alarak çektiği videonun sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, provokatif ifadelerin yer aldığı videoyu çeken kişinin Yunanistan vatandaşı Mike Kondylas olduğunu belirledi.

Yapılan çalışmalar sonucunda, söz konusu kişi hakkında Türkiye'ye giriş yasağı konuldu.

Ölmer Çelik: Muhafızı ay yıldızlı şanlı bayrağımızdır

Skandal eyleme ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Ayasofya Camii milletimizin kalbidir. Ebediyyen ezanlarıyla vatanımızın mührü olmaya devam edecektir. Ona yapılan her saygısızlık hüsranla sonuçlanacaktır. Muhafızı ay yıldızlı şanlı bayrağımızdır" ifadelerini kullandı.

Çelik açıklamasının devamında, "Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi: 'Türkiye Cumhuriyeti’nin bayrağı neyse, başkenti neyse, ezanı neyse, dili neyse, sınırları neyse, 81 vilayeti neyse, Ayasofya’nın vakfiyesine uygun şekilde camiye dönüştürülmesi hakkı da odur.' Bu iradeye karşı yabancı odaklardan gelen her yaklaşım kendisine asla yer bulamayacaktır." dedi.