BIST 5.759
DOLAR 26,01
EURO 28,38
ALTIN 1.603,48
HABER /  DÜNYA

Fransa'da sular durulmuyor: Bankayı ateşe verdiler, mağazaları yağmaladılar! Ülke genelinde 45 bin polise görev verildi

Fransa'da sular durulmuyor: Bankayı ateşe verdiler, mağazaları yağmaladılar! Ülke genelinde 45 bin polise görev verildi

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, polis kurşunuyla ölen genç için patlak veren olaylara dair bu gece ülke genelinde 45 bin polis ve jandarma görevlendirildiğini söyledi.

Abone ol

Fransa'da polisin 17 yaşındaki genci vurarak öldürmesinin ardından patlak veren şiddetli protestolar sürüyor.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, polis kurşunuyla ölen genç için patlak veren olaylara dair bu gece ülke genelinde 45 bin polis ve jandarma görevlendirildiğini söyledi.

4 kentte sokağa çıkma yasağı

Fransız basınındaki haberlere göre, olaylar nedeniyle Neuilly-sur-Marne kentindeki 3 mahallede 3 Temmuz'a kadar 23.00-06.00 saatleri arasında, Savigny-le-Temple kentinde ise 2 Temmuz'a kadar 22.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı getirildi.

Bankayı ateşe verdiler

Fransız basınındaki habere göre, Venissieux kentinde bir tramvay ve Nael'in hayatını kaybettiği Nanterre kentinde bir banka ateşe verildi.

Yağma başladı

Farklı kentlerde araç, kamu eşyaları ve çöp bidonlarını ateşe veren eylemciler polise havai fişek fırlattı. Marsilya, Paris ve Lille kentlerinde mağazalar yağmalandı.

Olay

Polis, 27 Haziran'da Nanterre kentinde içinde 3 kişinin bulunduğu ve "dur" ihtarına uymayan bir araca ateş açmış, 17 yaşındaki sürücüyü öldürmüştü.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Nael'in ölümüne tepki gösterenler ülke genelinde farklı kentlerde sokağa inmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Fatih Portakal 'bana müsade' dedi Sözcü TV'ye böyle veda etti! "Dilimin kemiği bazen olmuyor..."
Fatih Portakal 'bana müsade' dedi Sözcü TV'ye böyle veda etti! "Dilimin kemiği bazen olmuyor..."
Ülkeye girişine izin verilmedi, havalimanında dehşet saçtı: Silahlı saldırıda 2 kişi öldü!
Ülkeye girişine izin verilmedi, havalimanında dehşet saçtı: Silahlı saldırıda 2 kişi öldü!
Miçotakis'ten kritik görüşme öncesi mülteci çıkışı! "Türkiye için ek bir madde olabilir"
Miçotakis'ten kritik görüşme öncesi mülteci çıkışı! "Türkiye için ek bir madde olabilir"
İzmir'de korkutan orman yangını! Havadan ve karadan müdahale edildi, kontrol altına alındı!
İzmir'de korkutan orman yangını! Havadan ve karadan müdahale edildi, kontrol altına alındı!
AB'den flaş Türkiye ve Kıbrıs açıklaması: Son seçimlerin ışığında müzakereler hızla başlatılmalı
AB'den flaş Türkiye ve Kıbrıs açıklaması: Son seçimlerin ışığında müzakereler hızla başlatılmalı
Telefoncuda silahlar konuştu! Oğlunu o halde görünce dehşet saçtı: Kanlar içerisinde yere yığıldı
Telefoncuda silahlar konuştu! Oğlunu o halde görünce dehşet saçtı: Kanlar içerisinde yere yığıldı
Kemal Kılıçdaroğlu'nun acı günü: Vefat eden dayısının cenazesine katıldı!
Kemal Kılıçdaroğlu'nun acı günü: Vefat eden dayısının cenazesine katıldı!
Anlaşma sağlandı: Adana Demirspor'un yeni hocası belli oldu!
Anlaşma sağlandı: Adana Demirspor'un yeni hocası belli oldu!
Hindistan'da aşırı sıcaklar nedeniyle bu ay 150'den fazla kişi öldü!
Hindistan'da aşırı sıcaklar nedeniyle bu ay 150'den fazla kişi öldü!
Aydın Didim’de plajlarda adım atacak yer kalmadı!
Aydın Didim’de plajlarda adım atacak yer kalmadı!
Şarjdaki telefonu çıkartırken elektrik akımına kapıldı!
Şarjdaki telefonu çıkartırken elektrik akımına kapıldı!
Havalimanında yürüyen yola bacağı sıkıştı, kesilerek kurtarılabildi!
Havalimanında yürüyen yola bacağı sıkıştı, kesilerek kurtarılabildi!