BIST 5.759
DOLAR 26,06
EURO 28,47
ALTIN 1.605,77
HABER /  SPOR

Anlaşma sağlandı: Adana Demirspor'un yeni hocası belli oldu!

Anlaşma sağlandı: Adana Demirspor'un yeni hocası belli oldu!

Adana Demirspor, Teknik Direktör Patrick Kluivert ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı.

Abone ol

Önümüzdeki sezon ülkemizi Avrupa'da temsil edecek olan Adana Demirspor aradığı teknik direktörü Hollanda'da buldu.

İtalyan Vincenzo Montella'nın görevden ayrılmasının ardından pekçok isimle görüşen Mavi Şimşekler, Patrick Kluivert ile yaptığı görüşmelerde anlaşma sağladı.

Mavi-lacivertlilerin 1+1 yıllık anlaşma sağladığı Hollandalı çalıştırıcı, son detayları görüşmek üzere İstanbul'a geldi.

Adana Demirspor ile Kluivert ile yapılacak son toplantının sonrasında resmi imzanın atılması bekleniyor.

46 yaşındaki deneyimli çalıştırıcı son olarak Curaçao Milli Takımı'nda geçici antrenör olarak görev almıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Hindistan'da aşırı sıcaklar nedeniyle bu ay 150'den fazla kişi öldü!
Hindistan'da aşırı sıcaklar nedeniyle bu ay 150'den fazla kişi öldü!
Aydın Didim’de plajlarda adım atacak yer kalmadı!
Aydın Didim’de plajlarda adım atacak yer kalmadı!
Şarjdaki telefonu çıkartırken elektrik akımına kapıldı!
Şarjdaki telefonu çıkartırken elektrik akımına kapıldı!
Havalimanında yürüyen yola bacağı sıkıştı, kesilerek kurtarılabildi!
Havalimanında yürüyen yola bacağı sıkıştı, kesilerek kurtarılabildi!
Antalya'da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
Antalya'da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılması sonrası İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan olağanüstü toplantı kararı
İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılması sonrası İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan olağanüstü toplantı kararı
Ülkü Ocakları, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasını protesto etti
Ülkü Ocakları, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasını protesto etti
Fransa Cumhurbaşkanı Macron ebeveynlerden protestocu gençleri evde tutmalarını istedi
Fransa Cumhurbaşkanı Macron ebeveynlerden protestocu gençleri evde tutmalarını istedi
3. Avrupa Oyunları: Boksta yüzler gülüyor, milli sporcular finalde!
3. Avrupa Oyunları: Boksta yüzler gülüyor, milli sporcular finalde!
Bayramda küslerin barışması gerekirken onlar ortalığı savaş alanına çevirdi
Bayramda küslerin barışması gerekirken onlar ortalığı savaş alanına çevirdi
ABD ve Güney Kore'den Kore yarımadasında ortak hava tatbikatı!
ABD ve Güney Kore'den Kore yarımadasında ortak hava tatbikatı!
Serinlemek için Van Gölü'ne giren 2 kişi boğuldu!
Serinlemek için Van Gölü'ne giren 2 kişi boğuldu!