Anlaşma sağlandı: Adana Demirspor'un yeni hocası belli oldu!

Adana Demirspor, Teknik Direktör Patrick Kluivert ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı.Abone ol
Önümüzdeki sezon ülkemizi Avrupa'da temsil edecek olan Adana Demirspor aradığı teknik direktörü Hollanda'da buldu.
İtalyan Vincenzo Montella'nın görevden ayrılmasının ardından pekçok isimle görüşen Mavi Şimşekler, Patrick Kluivert ile yaptığı görüşmelerde anlaşma sağladı.
Mavi-lacivertlilerin 1+1 yıllık anlaşma sağladığı Hollandalı çalıştırıcı, son detayları görüşmek üzere İstanbul'a geldi.
Adana Demirspor ile Kluivert ile yapılacak son toplantının sonrasında resmi imzanın atılması bekleniyor.
46 yaşındaki deneyimli çalıştırıcı son olarak Curaçao Milli Takımı'nda geçici antrenör olarak görev almıştı.