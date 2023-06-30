Fransa Cumhurbaşkanı Macron ebeveynlerden protestocu gençleri evde tutmalarını istedi

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, polisin Cezayir asıllı bir genci vurmasıyla başlayan ve şiddetlenen sokak olaylarını yatıştırmak için ebeveynlerden gençleri evde tutmalarını istedi.

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Fanterre kentinde Nael M. isimli genç sürücünün polis tarafından öldürülmesine tepki gösterenler, 3 gecedir ülke genelinde farklı kentlerde sokağa çıkmaya devam ediyor.

Fransız basınının İçişleri Bakanlığına dayandırdığı bilgiye göre, gece çıkan olaylarda 875 kişi gözaltına alındı.

Devam eden protestolarla ilgili açıklama yapan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ülkede sokakların savaş alanına döndüğü olaylarla ilgili sosyal medyanın şiddeti körüklediğini belirterek "hassas içeriklerin" kaldırılmasını istedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, polisin bir genci vurmasıyla başlayan ve şiddetlenen sokak olaylarını yatıştırmak için ebeveynlerden gençleri evde tutmalarını istedi.

Arbede gece boyunca devam etti

Nael'in öldürüldüğü Nanterre kentinde dün öğleden sonra gencin anısına düzenlenen gösteride, polis ve eylemciler arasında başlayan arbede gece boyunca devam etti.

İlk 2 gece Paris banliyölerinde yaşanan olaylar, gece başkentin merkezine kadar sıçradı.

Fransız basınındaki haberlere göre, Paris'in 12. bölgesinde eylemciler bir karakola havai fişekle saldırdı.

Paris'in Aubervilliers kentinde de 12 otobüs kundaklandı, Reims kentinde bir karakolu yağmalayanlar içerideki polis üniformalarını çaldı.

Fransa'nın kuzeyinde tarihi fabrika kenti Lille'in Wazemmes Mahallesi'ndeki belediye binası kısmen yakıldı, Lille'in banliyösü Roubaix'de çağrı merkezi binası ateşe verildi.

Özel polis timi sahaya indi

Özellikle terör ve organize suçlarla mücadelede görev alan özel polis timi RAID Lille, Roubaix ve Bordo kentinde gece görevlendirildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkedeki olaylarla ilgili yerel saatle 13.00'te yeni bir kriz birimini yönetecek.

4 kentte sokağa çıkma yasağı uygulandı

Clamart, Savigny-le-Temple, Compiegne kentlerinin yanı sıra Neuilly-sur-Marne kentinde 3 mahallede de gece belirli saatler arasında sokağa çıkma yasağı uygulandı.

Şiddet olayları Marsilya'ya da sıçradı

Ülkenin en büyük 2. kenti Marsilya'da mağazalar yağmalanırken, jandarmaya bağlı helikopter kent semalarında devriye gezdi.

Öte yandan Nant kentinde bir süpermarket yağmalandı.

Olay

Polis, 27 Haziran'da Nanterre kentinde içinde 3 kişinin bulunduğu ve sürücüsü "dur" ihtarına uymayan bir araca ateş açmış, 17 yaşındaki sürücüyü öldürmüştü.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Nael'in ölümüne tepki gösterenler ülke genelinde farklı kentlerde sokağa çıkarak polisle çatışmıştı.