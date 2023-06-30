Tuzla'da geri dönüşüm tesisinde yangın: Marmaray seferleri durdu

İSTANBUL Tuzla'da bir geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. İtfaiye alevlere müdahale etmeye başlarken, yangının Marmaray raylarının yakınında çıkması nedeniyle Marmaray seferleri bir süreliğine durduruldu.

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Tuzla'da Marmaray hattının yakınındaki bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın nedeniyle Marmaray seferleri durduruldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Ayrıntılar az sonra...