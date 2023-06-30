BIST 5.759
DOLAR 26,06
EURO 28,45
ALTIN 1.602,45
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Tuzla'da geri dönüşüm tesisinde yangın: Marmaray seferleri durdu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

İSTANBUL Tuzla'da bir geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. İtfaiye alevlere müdahale etmeye başlarken, yangının Marmaray raylarının yakınında çıkması nedeniyle Marmaray seferleri bir süreliğine durduruldu.

Abone ol

Tuzla'da Marmaray hattının yakınındaki bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın nedeniyle Marmaray seferleri durduruldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Ayrıntılar az sonra...

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Kurbanlık danaya giren 1700 vatandaşa büyük şok! İsyan çıktı... Tonlarca et imha edildi
Foto Galeri Kurbanlık danaya giren 1700 vatandaşa büyük şok! İsyan çıktı... Tonlarca et imha edildi Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Muğla açıklarında 99 düzensiz göçmen yakalandı!
Muğla açıklarında 99 düzensiz göçmen yakalandı!
Dünya 1 numarası Swiatek, Bad Homburg Açık Tenis Turnuvası'ndan çekildi!
Dünya 1 numarası Swiatek, Bad Homburg Açık Tenis Turnuvası'ndan çekildi!
Bayramın üçüncü günü Eminönü'ne akın ettiler! İnsan seli havadan görüntülendi
Bayramın üçüncü günü Eminönü'ne akın ettiler! İnsan seli havadan görüntülendi
Hatay'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı!
Hatay'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı!
Ayasofya önünde provokasyon! Yunan bayrağı açan fenomen: Bir gün gerçek sahibine dönecek
Ayasofya önünde provokasyon! Yunan bayrağı açan fenomen: Bir gün gerçek sahibine dönecek
Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarına başladı
Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarına başladı
Kayseri'de 22 katlı rezidansta feci olay! Kaçan kuşunun peşinden ölüme gitti
Kayseri'de 22 katlı rezidansta feci olay! Kaçan kuşunun peşinden ölüme gitti
Max Kruse'nin yeni takımı Paderborn oldu
Max Kruse'nin yeni takımı Paderborn oldu
Kastamonu'da köye inen ayı balları yedi, arıları telef etti
Kastamonu'da köye inen ayı balları yedi, arıları telef etti
İşte Türkiye'de en çok yağışın düştüğü il ve ilçeler
İşte Türkiye'de en çok yağışın düştüğü il ve ilçeler
Cemal Enginyurt'tan 'kimseye borcumuz yok' diyen Babacan'a tepki: 39 vekilin CHP’ye borcu vardır
Cemal Enginyurt'tan 'kimseye borcumuz yok' diyen Babacan'a tepki: 39 vekilin CHP’ye borcu vardır
Cem Adrian Marmaris'te hayranlarıyla buluştu
Cem Adrian Marmaris'te hayranlarıyla buluştu