Tuzla'da geri dönüşüm tesisinde yangın: Marmaray seferleri durdu
İSTANBUL Tuzla'da bir geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. İtfaiye alevlere müdahale etmeye başlarken, yangının Marmaray raylarının yakınında çıkması nedeniyle Marmaray seferleri bir süreliğine durduruldu.Abone ol
Tuzla'da Marmaray hattının yakınındaki bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın nedeniyle Marmaray seferleri durduruldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
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