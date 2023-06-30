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Kayseri'de 22 katlı rezidansta feci olay! Kaçan kuşunun peşinden ölüme gitti

Kayseri'de 22 katlı rezidansta feci olay! Kaçan kuşunun peşinden ölüme gitti

KAYSERİ'de iddiaya göre, kaçan kuşunu yakalamak isteyen şahıs, 22 katlı rezidansın çatısından düşerek hayatını kaybetti.

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Edinilen bilgiye ve iddiaya göre, Melikgazi ilçesi Hunat Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde bulunan The Kayseri Forum Residences B blokta meydana gelen olayda, kaçan kuşunu yakalamak isteyen Mustafa T. (47) Resideces’ın çatısına çıktı.

Dengesini kaybeden Mustafa T., 22 kat yüksekten beton zemine çakıldı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaptıkları ilk müdahalede Mustafa T.’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan incelemenin ardından Mustafa T. hastane morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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