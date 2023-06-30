BIST 5.759
DOLAR 26,06
EURO 28,45
ALTIN 1.602,43
HABER /  MAGAZİN

Bülent Ortaçgil'in 50'inci sanat yılına büyük ilgi

Bülent Ortaçgil'in 50'inci sanat yılına büyük ilgi

Sanat yılının 50’nci yıl kutlamasını yapan usta sanatçı Bülent Ortaçgil, önceki akşam Bodrum Antik Tiyatro'da sahne aldı.

Abone ol

Bodrumlu müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği Bülent Ortaçgil, konserine başlama saatinden önce kapıda uzun kuyruklar oluştu.

Geçmişten günümüze dillere pelesenk olmuş bir çok parçasını kendisini dinlemeye gelen sevenleriyle birlikte seslendiren Ortaçgil, “Müzikte sizlerle birlikte dolu dolu 50’nci yılımı geçiriyorum. Bana yaşattığınız herşey için çok teşekkür ederim. Müzik sizinle var olur müzikleri yaşatanlar sizlersiniz, dilerim bir 50 yıl daha birlikte geçiririz inşallah” diyerek esprili bir şekilde sevenlerine teşekkür etti.

Sahnede Bülent Ortaçgil’e eşlik eden Erkan Uğur, Cem Aksel, Baki Duyarlar ve Erdal Akyol’da güçlü yorumlarıyla büyük alkış aldı. Öte yandan, Bülent Ortaçgil’i bu özel gününde yalnız bırakmayarak sahnesine konuk olan Birsen Tezer ve Jehan Barbur da performanslarıyla büyük beğeni topladı.

ÖNCEKİ HABERLER
Süperstar Ajda Pekkan Bodrum'u coşturdu!
Süperstar Ajda Pekkan Bodrum'u coşturdu!
İran Cumhurbaşkanı Reisi, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına tepki gösterdi
İran Cumhurbaşkanı Reisi, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına tepki gösterdi
Türkiye'nin petrol ithalatı nisanda yüzde 10,9 azaldı
Türkiye'nin petrol ithalatı nisanda yüzde 10,9 azaldı
Türkiye Kadın Hokey Milli Takımı, Polonya'da trafik kazası geçirdi!
Türkiye Kadın Hokey Milli Takımı, Polonya'da trafik kazası geçirdi!
FETÖ şüphelisi 2 kişi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
FETÖ şüphelisi 2 kişi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
LPG ithalatı nisanda yıllık bazda yüzde 16 arttı!
LPG ithalatı nisanda yıllık bazda yüzde 16 arttı!
Çin limanlarında taşınan kargo ve konteyner hacmi ilk 5 ayda arttı
Çin limanlarında taşınan kargo ve konteyner hacmi ilk 5 ayda arttı
Fransa'da protestolar nedeniyle OHAL ilan edilebilir!
Fransa'da protestolar nedeniyle OHAL ilan edilebilir!
Citroen C3 Pluriel modeli 20 yaşında!
Citroen C3 Pluriel modeli 20 yaşında!
Mehmet Özhaseki duyurdu: Toplam 2016 kilometre yolu tamamladık
Mehmet Özhaseki duyurdu: Toplam 2016 kilometre yolu tamamladık
Polonya Cumhurbaşkanı Türkiye'yi işaret ederek AB'yi eleştirdi
Polonya Cumhurbaşkanı Türkiye'yi işaret ederek AB'yi eleştirdi
Barcelona Başkanı Laporta'dan flaş Arda Güler açıklaması!
Barcelona Başkanı Laporta'dan flaş Arda Güler açıklaması!