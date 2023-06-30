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Barcelona Başkanı Laporta'dan flaş Arda Güler açıklaması!

Barcelona Başkanı Laporta'dan flaş Arda Güler açıklaması!

Barcelona Başkanı Joan Laporta, Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'i transfer etmek istediklerini ve bu operasyon için Deco'yu İstanbul'a gönderdiklerini açıkladı.

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Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler'in transferiyle ilgili Barcelona Başkanı Joan Laporta'dan önemli açıklamalar geldi. İspanyol kanalı TV3'e konuşan Başkan Laporta, kadrolarını güçlendirmeye odaklandıklarını belirterek, Arda'yı transfer etmek istediklerini açıkça dile getirdi.

Laporta, "Deco bugün İstanbul'daydı. La Liga Yönetimi, gelecek sezonun planlamasını yaparken, Finansal Fair-play'i etkilemeden bu süreci yürütmemizi sağlıyor. Arda Güler çok yetenekli bir oyuncu ve transferi bitirmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Bu transferi gelecek sezon için bitirmek istiyoruz"

Arda Güler'in uzun zamandır takip edildiğine dikkat çeken Joan Laporta, "Scout ekibimiz uzun zamandır Arda'yı takip ediyor. Deco'nun da bu konuda değerli fikirleri var. Bu transferi gelecek sezon için bitirmek istiyoruz." dedi.

İstanbul'da bulunan Barcelona Sportif Direktörü Deco, hem oyuncu tarafı hem de Fenerbahçe kulübü başkanı Ali Koç ile bugün bir görüşme gerçekleştirecek.

Barcelona'nın teklifi belli oldu

BarçaTimes'ın haberine göre; Katalan takımının sportif direktörü, Fenerbahçe'ye Arda'nın bonservis ücretinin bir kısmını bu yıl, daha büyük bir bölümünü ise gelecek yıl ödemeyi teklif etti. Buna karşılık genç yıldız 1 yıl daha Fenerbahçe'de forma giyecek.

17.5 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi var

Fenerbahçe ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Arda Güler'in sözleşmesinde 17.5 milyon euroluk çıkış maddesi bulunuyor. Arda geride kalan sezonda sarı lacivertli formayı 35 kez giyerken 6 gol attı, 7 kez de asist yaptı.

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