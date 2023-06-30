Çalışanlarına 25 maaş ikramiye veren patron Ahmet Yüce konuştu

Skoda Türkiye distribütörü, Yüce Auto A.Ş patronu Ahmet Yüce, çalışanlarına her bayramda verdiği 25 maaş ikramiyeyle çok konuşulmuştu. Yüce, "Başkaları da yapsınlar çok huzurlu olurlar. Çalışanımın başına bir şey gelir de bir şey yapamazsam huzursuz olurum" dedi.

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Geçen yıl da çalışanlarına 25 maaş bayram ikramiyesi veren patronun, bu yıl da aynı uygulamayı yapacağını, otomotiv gazetecisi Emre Özpeynirci duyurmuştu.Oksijen'den Elif Ergu Demiral, Yüce'yle bir söyleşi yaptı.

Haberde "Çalışanlarına bu yıl da 25 maaş ikramiye vereceğine dair haberler üzerine, Skoda Türkiye distribütörü Ahmet Yüce’yi bayram öncesi Çeşme’de yakaladık: “Çalışanlarım yediğim yerde yemek yer, kaldığım otelde kalır. Onlar mutsuz olursa uyuyamam. İş dünyasındakiler de böyle yapsın, çok huzurlu olurlar” ifadeleri yer aldı.

Haberin ilgili bölümleri şöyle:

"Ahmet Bey'den çok "Ahmet Baba diyorlar"

* Ahmet Yüce alışık olduğumuz patronlara pek benzemiyor. Hiyerarşiden hiç hoşlanmıyor, evdeki çalışanlarıyla aynı masada yemek yiyor, nereye gitse şoförü de onunla geliyor ve sofraya beraber oturuyor. Çalışanlarının gözünde de bir patron değil, “baba” gibi. Bu yüzden de “Ahmet Bey”den çok “Ahmet Baba” diyorlar ona. Zaten o da kendisinden “patron” diye bahsedilmesinden pek hoşlanmıyor.

"Ben aslında normal olanı yaptım"

* Yüce son olarak Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun (TİSK) 10.100-10.400 TL’lik asgari ücret teklifini çok sert sözlerle eleştirmişti. Nitekim, çalışanlarına 25 maaşın üzerinde ikramiye vereceğini açıklayan bir işveren olarak çok dikkat çekmesini de anlayamıyor. “Ben aslında normal olanı yaptım, çalışanlarım bunu hak ediyor” diyor.

* İşveren böyle olmalı diye düşünüyorum. Rahat biriyim, her şeyi söylerim. Yatırım yapmak iyi bir şey. Ama bazen de yatırım adı altında çalışanlara bir şey verilmemesi gibi bir durum da yaşanıyor. Ben çalışanlarımla aynı otelde kalırım, aynı restoranlarda yemek yerim.

"Mutsuz olsunlar istemem"

* Kaç para kazandığım önemli değil, hesap kitap yapmam. Başkaları da yapsınlar çok huzurlu olurlar. Çalışanımın başına bir şey gelir de bir şey yapamazsam huzursuz olurum. Mutsuz olsunlar istemem.