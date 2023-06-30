Ekrem İmamoğlu fotoğraf paylaşıp 'yaptım' dedi Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'den açıklama geldi

Ekrem İmamoğlu'nun 'yaptım' diyerek dün paylaştığı İstanbul Boğazı'yla ilgili çalışmanın yüzde 90'ının Kadir Topbaş döneminde yapıldığını belirten Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Bu millet için yapılan 1 santimetre iş bile önemlidir, hakkı verilmelidir ama büyük resmi atlayarak, uzun yıllar süren bir çalışmayı, çok büyük bir emeği bütünüyle yok sayarak, yapmadığınız bir işi “yaptım” diyerek değil! " dedi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun dün İstanbul Boğazı'yla ilgili sosyal medyadan yaptığı paylaşım tartışma başlattı.

İstanbul’da her Kurban Bayramı’nda Boğaz'ın kana büründüğünü belirten İmamoğlu, "İSKİ olarak dev yatırımlar yaptık, yağmur suyu kanallarıyla atık su kanallarını ayırdık, arıtma tesislerine bağlantılar yaptık. Ve bu yatırımlardan sonra bu kötü tablolar bir daha yaşanmadı." notunu düştü eski ve yeni haline ilişkin iki fotoğraf yayımladı.

İmamoğlu'nun paylaşımına tepki Üsküdar Beleriye Başkanı Hilmi Türkmen'den geldi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Türkmen, boğazdaki kirliliği önlem adına yapılan çalışmanın sürecini detaylarıyla anlattı.

10 şaft Topbaş döneminde tamamlandı

11 şaftın 10'un Kadir Topbaş döneminde tamamlandığını söyleyen Türkmen, son şaftın yönetim değişikliği nedeniyle İmamoğlu döneminde bitirildiğini aktardı.

Siyasetin amacı halka doğru bilgi vermektir

Son etabı bitiren İmamoğlu'na teşekkür ettiklerini hatırlatan Türkmen, açıklamasında "Çünkü siyasetin en kalıcı limanı vefadır, nezakettir, halka doğru bilgi vermektir." ifadelerine yer verdi.

"Yapmadığınız bir işi “yaptım” diyerek değil!"

Kadir Topbaş'ı şükranla rahmetle andıklarını belirten Türkmen, "Bu millet için yapılan 1 santimetre iş bile önemlidir, hakkı verilmelidir ama büyük resmi atlayarak, uzun yıllar süren bir çalışmayı, çok büyük bir emeği bütünüyle yok sayarak, yapmadığınız bir işi “yaptım” diyerek değil!" dedi.

İmamoğlu "dev yatırımlar yaptık" demişti

İşte Türkmen'in sosyal medyadan yaptığı yazılı açıklaması:

Kamuoyuna zorunlu açıklama; bahsi geçen çalışmanın %90’dan fazlası Merhum Kadir Topbaş Başkanımız döneminde yapılmış, hoş olmayan görüntülere çok büyük oranda son verilmiştir. Taraflı tarafsız herkesin kafasında hiçbir şüpheye yer kalmadan doğruyu bilmesi için, süreci detaylıca anlatalım. Gerçekten kötü ve bize yakışmayan görüntülerdi ve 11 şafttan oluşan, uzun yıllar süren bir çalışmayla çözüldü. Ancak herkesin bilmesi gereken kısım şu ki, çalışmanın 7500 metreye tekabül eden 10 şaftı Merhum Başkanımız Kadir Topbaş döneminde yapılmış, bitirilmiş, sorun çok büyük oranda ortadan kaldırılmıştı. Geçmiş dönem paylaşımımız ve çalışma ile ilgili yapılan haberlerde de bu durum net biçimde görülüyor. Yine Kadir Başkanımız zamanında, çalışmanın 11. son şaftı yapılırken tarihi bir kalıntıya rastlanmış ve zorunlu bir duraksama yaşanmıştı. Tarihi kalıntılarla ilgili kurul ile entegre yürütülen süreç ise zaman almış, bu esnada İBB’de bir yönetim değişikliği yaşanmıştı. Bizim için Üsküdar’ın sorunlarının çözülmesi her şartta ilk önceliktir. Bu yüzden, Kadir Topbaş Başkanımız liderliğinde uzun yıllar emek verdiğimiz, temiz bir Boğaz, İstanbul uğruna büyük yatırımlar yapılmış, neredeyse sona gelinmiş bir işin tamamlanması için yeni yönetime ricada bulunmuş, çalışmanın bitirilmesini istemiştik. Neticede, 2 yıl süren çalışma sonunda yapılan törene de katılmış, projenin geçmişini, tüm aşamalarını detaylı bir şekilde anlatmış, merhum Kadir Topbaş Başkanımızı saygıyla anarak, işin son etabını bitiren yeni yönetime ve Sn. İmamoğlu’na da teşekkürlerimizi bildirmiştik. Çünkü siyasetin en kalıcı limanı vefadır, nezakettir, halka doğru bilgi vermektir. Bu vesileyle İstanbul’a yaptığı hizmetlerle hala konuşulan, bu şehre kattıkları yadsınamayacak olan Kadir Topbaş Başkanımızı tekrar rahmetle, şükranla anıyoruz. Bu millet için yapılan 1 santimetre iş bile önemlidir, hakkı verilmelidir ama büyük resmi atlayarak, uzun yıllar süren bir çalışmayı, çok büyük bir emeği bütünüyle yok sayarak, yapmadığınız bir işi “yaptım” diyerek değil! Kamuoyunun bilgisine, saygılarımızla…"