Şoke eden iddia: Kanserojen madde ilan edilecek! Aspartam nedir?

Dünyanın en sık kullanılan yapay tatlandırıcılarından biri ve şeker ikamesi olan aspartamın, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından kanserojen madde olarak ilan edilmesi bekleniyor.

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünyanın en yaygın yapay tatlandırıcılarından biri olan aspartamı gelecek ay olası kanserojen olarak ilan edecek.

Genellikle ilaçlarda, hazır ürünlerde ve Diyet gıdalarda sıkça tatlandırıcı olarak kullanılan aspartam, temmuz ayında DSÖ’nün kanser araştırma birimi olan Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı tarafından ilk kez "insanlar için olası kanserojen" kategorisinde listelenecek.

14 Temmuz'da duyurulacak

DSÖ’nün Gıda Katkı Maddeleri Ortak Uzman Komitesi de aspartam kullanımını gözden geçiriyor. Komitenin bulgularını Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı’nın kararını açıkladığı gün, yani 14 Temmuz’da kamuoyuna duyurması bekleniyor. Aspartamın kanserojen olarak ilan edilmesi gıda endüstrisinde tartışmalara neden olabilir.

90'dan fazla ülke kullanıyor

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), 1981 yılında tüketimine yeşil ışık yakıldığından beri aspartamın güvenliğini beş kez gözden geçirdi ve bugüne kadar 90’dan fazla ülke aspartamın kullanımını onayladı. Ancak DSÖ, geçtiğimiz günlerde aspartamın güvenliğini yeniden değerlendirmek için iki toplantı düzenlemiş ve tatlandırıcı hakkında yeni uyarılar duyurabileceğinin sinyalini vermişti.

En yaygın tatlandırıcı

1981’den bu yana kabul edilen günlük limitler dahilinde tüketilmesinin güvenli olduğu belirtilen Aspartam, tüm dünyada yaygın şekilde kullanılan bir tatlandırıcı çeşidi. Şeker ikamesi olarak da kullanılan aspartam, kola ve diyet içeceklerin birçoğunda, meşrubatlarda, meyveli yoğurt ve sütlerde, kahvaltılık gevreklerin içerisinde ve hazır tatlılarda, diyabet hastalarının kullandığı neredeyse tüm gıdalarda ve ketçap gibi soslarda bulunuyor.

Şekere göre 200 misli daha tatlı

Hangi hastalıklara neden olduğu hakkında uluslararası anlamda kabul edilmiş bir veri bulunmayan aspartam, bazı bilim insanlarına göre, beyin tümörü, zekâ geriliği, kalp ve kanser hastalıklarına neden oluyor ancak bunlar FDA tarafından onaylanmış değil. Net zararları kanıtlanmamış olan aspartam, bazı uzmanlara göre, kesin şekilde kanserojen yapıda, bazılarına göre ise güvenle kullanılabilir.

Laboratuvar ortamında üretilen aspartamın, kimyasal formülü aspartil-fenilalanin-1-metil ve şekere göre 200 misli daha tatlı.

Aspartam, kimyasal formülü aspartil-fenilalanin-1-metil ester olan bir tatlandırıcıdır. Kimyasal olarak aspartat ve fenil alanin aminoasitlerinden oluşmuş bir dipeptidin metil esteridir. İlk kez James M. Schlatter tarafından 1965 yılında keşfedilmiştir.