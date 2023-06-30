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İhracatta 2023 yılında hedef 120 milyar dolar!

İhracatta 2023 yılında hedef 120 milyar dolar!

Ticaret Bakanlığı yaptığı açıklamada 2022 yılında 90,5 milyar dolarla rekor kıran hizmet ihracatının 2023 yılında 120 milyar dolar olmasının hedeflendiğini belirtti.

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Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, hizmet ihracatında son 20 yılda 6 kattan fazla bir artış gerçekleştirildiği, bu doğrultuda 2002 yılında 14 milyar dolar olarak gerçekleşen hizmet ihracatı, 2022 yılında bir önceki yıla göre yüzde 47 oranında artış göstererek 90,5 milyar dolarlık bir rekora imza atıldığı ifade edildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Hizmet ihracatımız 2023 yılının ilk 4 ay içerisinde yüzde 22,6’lık bir artışla 25,8 milyar dolar olarak gerçekleşmiş olup, Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında 120 milyar doları aşma hedefi planlanmaktadır.
Ticaret Bakanlığı olarak 2023 yılı başından itibaren hizmet sektörlerine aktarılan kaynak 774.730.132 Türk Lirası olup 2023 yılı için ayrılan bütçe toplamı ise 2,5 milyar Türk Lirası’dır.
Ticaret Bakanlığı olarak katma değeri yüksek, fikri mülkiyet yoğun, yenilikçiliğin ana eksene oturduğu günümüzde TCMB Ödemeler Dengesine net fazla kazandıran alt sektörlerimize ve kalemlerimize yatırımlarımızı, desteklerimizi artırarak hedeflerimize emin adımlarla ilerlemek için çalışmalarımız devam etmektedir.”

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