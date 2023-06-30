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Bayram sabahı kaçan kurbanını bulmak için 3 gündür arazi arazi geziyor

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Bayram sabahı kaçan kurbanını bulmak için 3 gündür arazi arazi geziyor

TUNCELİ'nin ÇEMİŞGEZEK ilçesinde, Kurban Bayramı için alınan koyun bayram sabahı ipini koparıp kaçtı. Sahibi kaçan kurbanlığının bulunması için 3 gündür arazi arazi geziyor.

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Kurban Bayramı dolayısıyla Çemişgezek ilçesine kurulan hayvan pazarından satın alınarak eve götürülen kurbanlık koyun, kesim öncesinde ipini kopararak kaçmaya başladı.

Aldığı koyun kaçtığı için kurbanını henüz kesemeyen Erdal Güven isimli vatandaş, üç gündür kaçarak kayıplara karışan koyunu arıyor.

"Hayvanı bulsam da kurban etmekten vazgeçeceğim"

Kurban Bayramının ikinci gününde, tüm aramalara rağmen kurbanlığını bulamadığını aktaran Erdal Güven, "Ben Antalya'da yaşıyorum. Kurban Bayramı dolayısıyla ailemi ziyaret etmek için Tunceli’nin Çemişgezek ilçesine geldim. Kurbanlığımızı arife günü aldık ve bahçeye getirerek bağladık. Bayram namazı sonrası kasap ile birlikte kesmek için geldiğimizde koyun ipini kopararak kaçtı. Burası bir doğa, kayalıklar içinde bir yer. Hayvanın buradan kaçması önemli değil, belki doğaya kurban olacak ama insan üzülüyor. Ben kurban kesemedim ama doğanın içerisinde kurtların ve çakalların kurbanı olacağından arıyorum. Yoksa maddi bir değer olarak bakmıyorum. İnşallah buluruz. Hayvanı bulsam da kurban etmekten vazgeçeceğim. Onu normal yaşamına bırakacağım" dedi.

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