Kocaeli'de deniz ulaşımında yaz sefer tarifesine geçilecek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi deniz seferlerinde yaz sefer tarifesine geçiliyor. Uygulama 3 Temmuz Pazartesi günü başlayacak.Abone ol
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı’na bağlı Deniz Ulaşım Müdürlüğü, yolcu vapuru seferlerinde yaz sefer uygulamasına geçiyor.
4 hatta 90 seferle 8 iskeleye hizmet verilen yolcu vapuru seferlerinde 3 Temmuz Pazartesi günü itibariyle yaz sefer uygulamasına geçilecek.
Okulların kapanması ve çalışma saatleri göz önünde bulundurulan yaz sefer tarifesine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi internet sitesi ve E-komobil uygulamasından ulaşılabiliyor.