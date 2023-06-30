BIST 5.759
DOLAR 26,04
EURO 28,30
ALTIN 1.597,32
HABER /  DÜNYA

Meksika'da aşırı sıcaklar nedeniyle can kaybı 112'ye yükseldi

Meksika'da aşırı sıcaklar nedeniyle can kaybı 112'ye yükseldi

Meksika'da son haftalarda etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 112'ye yükseldi.

Abone ol

Meksika basınındaki habere göre, özellikle ülkenin kuzeybatısı ve güneydoğusundaki rekor sıcaklıklar nedeniyle can kayıpları hızla artıyor.

En çok kaybın yaşandığı eyaletlerden Nuevo Leon'da 64, Tamaulipas'ta 19, Veracruz'da 15 ve Tabasco'da ise 14 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı açıklamada, ölenlerin yaş aralığının 45 ila 64 olduğu ve 112 kişiden 104'ünün sıcak çarpmasına bağlı olarak yaşamını yitirdiği bildirildi.

Ulusal Meteoroloji Servisi (SMN) 20 Haziran'daki açıklamasında, ülke geneli sıcak hava dalgasının 10 ila 15 gün daha sürmesinin beklendiğini duyurmuş, kronik hastaların zorunlu olmadıkça belirli saatlerde dışarı çıkmaması tavsiyesinde bulunmuştu.

Sıcaklığın 40 dereceyi aştığı Meksika'da, "son yılların en bunaltıcı günlerinin yaşandığı" bilgisi paylaşılmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Eskişehir'de 18 yaşındaki genç kız motosiklet kazasında can verdi
Eskişehir'de 18 yaşındaki genç kız motosiklet kazasında can verdi
Yerel seçim öncesi kulisler hareketlendi! CHP'nin 'yeni ortağı' deniyor
Yerel seçim öncesi kulisler hareketlendi! CHP'nin 'yeni ortağı' deniyor
Azerbaycan-Ermenistan barış görüşmelerinde önemli gelişme
Azerbaycan-Ermenistan barış görüşmelerinde önemli gelişme
AK Parti'li Yılmaz, vefat eden mahalle başkanının eşini Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştürdü
AK Parti'li Yılmaz, vefat eden mahalle başkanının eşini Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştürdü
Diyarbakır’da kontrolden çıkan 2 otomobil markete daldı can pazarı kuruldu
Diyarbakır’da kontrolden çıkan 2 otomobil markete daldı can pazarı kuruldu
Kolombiya'da 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Kolombiya'da 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Ekmek teknesi gözünün önünde cayır cayır yandı! Çaresizce izlerken söylediği sözler yürekleri dağladı
Ekmek teknesi gözünün önünde cayır cayır yandı! Çaresizce izlerken söylediği sözler yürekleri dağladı
BM'den İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması skandalına kınama
BM'den İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması skandalına kınama
Dünya yıldızı Arda Güler için Türkiye'ye geldi! İspanyol devi transferi bitirmek istiyor...
Dünya yıldızı Arda Güler için Türkiye'ye geldi! İspanyol devi transferi bitirmek istiyor...
Malatya'da çadır kentte iğrenç olay! Taciz iddiası ortalığı karıştırdı: 1 kişi gözaltına alındı
Malatya'da çadır kentte iğrenç olay! Taciz iddiası ortalığı karıştırdı: 1 kişi gözaltına alındı
Samsun'da dehşete düşüren olayda kahreden detay! 3 gün önce kardeşini bıçaklayan genç intihar etti
Samsun'da dehşete düşüren olayda kahreden detay! 3 gün önce kardeşini bıçaklayan genç intihar etti
Trabzonspor'un yeni transferleri Orsic ve Fernandez'e coşkulu karşılama
Trabzonspor'un yeni transferleri Orsic ve Fernandez'e coşkulu karşılama