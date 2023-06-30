BM'den İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması skandalına kınama

Birleşmiş Milletler Medeniyetler İttifakı (UNAOC) Yüksek Temsilcisi Miguel Angel Moratinos'un İsveç'in başkenti Stockholm'de bir caminin önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasını şiddetle kınadığı bildirildi.

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Birlemiş Milletler Medeniyetler İttifakı (UNAOC) Yüksek Temsilcisi Miguel Angel Moratinos, İsveç'in başkentinde yer alan Stockholm Camisi önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasını şiddetle kınadı. UNAOC'dan konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

'Müslümanlara büyük saygısızlık'

Açıklamaya göre, Moratinos, söz konusu alçak eylemin Kurban Bayramı'nı kutlayan Müslümanlara büyük saygısızlık olduğunu kaydetti.

'Kutsal kitaplara saygısızlık edilmesi kabul edilemez'

İfade özgürlüğünün önemli olduğunu ancak kutsal kitaplar, yerler ve sembollere saygısızlık edilmesinin kabul edilemez olduğunu belirten Moratinos, "Bu tür eylemler şiddete yol açar." değerlendirmesinde bulundu.

'Şiddetle kınıyorum'

Moratinos, karşılıklı saygının adil toplumlar için önemine işaret ederek, "İsveç'in başkenti Stockholm'de bir caminin önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasını şiddetle kınıyorum." ifadelerine kullandı.

Stockholm camisi önünde Kur'an-ı Kerim yakmıştı

İsveç'in başkenti Stockholm'de Irak asıllı Salwan Momika isimli bir şahıs dün Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.