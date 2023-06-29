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Bursa'da peş peşe korkutan depremler! AFAD şiddetini duyurdu

Bursa'da peş peşe korkutan depremler! AFAD şiddetini duyurdu

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bu akşam saatlerinde 1 saat arayla 2 deprem meydana geldi. İlk deprem 20.31'de Doğanköy Mahallesi'nde 2.6 büyüklüğünde meydana gelirken, ikinci deprem ise saat 21.47'de merkez üssü Tahtalı Mahallesi'nde 3.1 büyüklüğünde meydana geldi.

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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde merkez üssü Tahtalı Mahallesi olan ve saat 21.47 civarında hissedilen bir deprem meydana geldi.

Depremin büyüklüğünü AFAD 2.9 olarak açıklarken Kandilli Rasathanesi ise 3.1 olarak açıkladı.

AFAD depremin derinliğinin 9.2 kilometre olduğunu bildirdi.

Kandilli 3.1 olarak açıkladı

Kandilli Rasathanesi verilerine göre depremin merkez üssü Nilüfer ilçesi Tahtalı Mahallesi olarak açıklanırken, büyüklüğünün ise 3.1 olduğu açıklandı.

Sarsıntı yerin 4.9 kilometre derinliğinde oluştu.

Akşam saatlerinde bir deprem daha olmuştu

Öte yandan saat 20.31'de merkez üssü Bursa'nın Nilüfer ilçesi Doğanköy Mahallesi olan 2.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelmişti.

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