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Fenerbahçe'de 3. İsmail Kartal dönemi başlıyor! Ali Koç'tan "hayırlı olsun" ziyareti

Fenerbahçe'de 3. İsmail Kartal dönemi başlıyor! Ali Koç'tan "hayırlı olsun" ziyareti

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli takımın yeni teknik direktörü İsmail Kartal'la Samandıra'da buluştu ve yeni sezon yapılanması ve takvimi ile ilgili konuları görüştü.

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Fenerbahçe'de Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus'un ayrılığı sonrasında teknik direktör belirsizliği sona erdi ve İsmail Kartal, sarı-lacivertli takımın başına üçüncü kez geçti.

Bu gelişme üzerine Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli takımda teknik direktörlük görevine getirilen ve Samandıra Can Bartu Tesislerinde mesaisine başlayan İsmail Kartal’a, hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.

İmza töreni haftaya gerçekleşecek

Başkan Ali Koç'un yanı sıra Genel Sekreter Burak Kızılhan ve Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ketenci’nin de katıldığı ziyarette, yeni sezon yapılanması ve takvimi ile ilgili konular görüşüldü.

Teknik Direktör İsmail Kartal’ın resmi imza töreninin önümüzdeki hafta gerçekleştirileceği açıklandı.

Fenerbahçe'de 1 yıllık aranın ardından tekrar takımın başına geçen Teknik Direktör İsmail Kartal, 2021-2022 sezonunda Fenerbahçe'yi ligin son 14 karşılaşmasında çalıştırmış, sezonu ikinci bitirerek takımını Şampiyonlar Ligi ön eleme potasına sokmuştu.

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