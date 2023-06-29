Kahramanmaraş'ta yine deprem oldu! AFAD son depremin şiddetini duyurdu

6 Şubat'ta on binlerce insanın ölümüne neden olan Kahramanmaraş merkezli depremlerin artçı sarsıntıları devam ediyor. AFAD, saat 16.34'te Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 5,53 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. İlk belirlemelere göre deprem hasara neden olmadı. Sarsıntı yakın ilçelerde de hissedildi.

Bu sabah 8.28'te Kahramanmaraş'ta deprem meydana gelmişti. Merkez üssü Göksun ilçesi olan bu depremin şiddetini AFAD, 4.3 olarak duyurmuştu.