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ABD'de işsizlik maaşı başvurularında düşüş

ABD'de işsizlik maaşı başvurularında düşüş

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 24 Haziran ile biten haftada 239 bine gerileyerek beklentilerin altında gerçekleşti.

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ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 24 Haziran ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 26 bin kişi azalarak 239 bine düştü.

Piyasa beklentilerinin altında gerçekleşen işsizlik maaşı başvurularının, bu dönemde 266 bin seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu.

İşsizlik maaşı başvurularına ilişkin önceki haftanın verisi ise 264 binden 265 bine revize edildi.

İşsizlik maaşı başvuruları, bir önceki hafta Ekim 2021'den bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaşmıştı.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 1500 kişi artışla 257 bin 500'e çıkarak Kasım 2021'den bu yana en yüksek seviyesini kaydetti.

Süregelen işsizlik başvuruları ise 17 Haziran ile biten haftada 19 bin kişi azalarak 1 milyon 742 bine indi.

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