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AB'den Putin'e zoraki destek: Putin zayıflarsa daha büyük tehlike arz eder!

AB'den Putin'e zoraki destek: Putin zayıflarsa daha büyük tehlike arz eder!

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Wagner grubunun isyanı karşısında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in güç kaybetmesi durumunda Avrupa için daha büyük tehdit teşkil edeceğini söyledi.

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Josep Borrell, AB Liderler Zirvesi toplantısının girişinde basına açıklamalarda bulundu.

Wagner grubunun Rus yönetimine isyanına değinen Borrell, "Putin zayıflarsa daha büyük tehlike arz eder. Bu yüzden bu olayın sonuçlarının çok iyi farkına varmalıyız." dedi.

Borrell, "Şimdiye kadar Rusya'yı bir tehdit olarak görüyorduk çünkü çok fazla güç kullanıyordu. Şimdi ise Rusya'ya iç istikrarsızlık nedeniyle bir risk olarak bakmalıyız." değerlendirmesini yaptı.

Ayrıca Avrupa'nın, Ukrayna'yı "uzun vadeli" ve "hem savaş sırasında hem de sonrasında" desteklemesi gerektiğinin altını çizen Borrell, AB'nin Ukrayna'yı desteklemek için kullandığı Avrupa Barış Fonu adlı mali aracın, "Ukrayna savunma fonu"na dönüştürülmesi gerekebileceğini dile getirdi.

Borrell, fonun AB'nin Ukrayna ordusunun modernizasyonunu destekleyeceğini söyledi.

Avrupa Barış Fonu'nun bütçesi 3,5 milyar avro artırılarak 12 milyar avroya çıkarılmıştı.

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