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ATO Başkan Yardımcısı Yılmaz, İsrail'deki su zirvesinde "Sıfır Atık” mesajı verdi

ATO Başkan Yardımcısı Yılmaz, İsrail'deki su zirvesinde "Sıfır Atık” mesajı verdi

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, "Sıfır Atık” projesinin uluslararası kuruluşların ve birçok ülkenin sahiplendiği bir çevre hareketine dönüştüğünü söyledi.

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ATO Başkan Yardımcısı ve Türkiye Kent Konseyleri Birliği Başkanı Yılmaz, İsrail'in Tel Aviv kentinde 26-29 Haziran tarihleri arasında düzenlenen "Suya Dayanıklılık ve Acil Durum Hazırlıkları 2023" zirvesine konuşmacı olarak katıldı.

Su teknolojilerini uluslararası su endüstrisi liderleriyle buluşturarak ticari işbirliklerini artırmak ve bilgi paylaşımı sağlamak amacıyla düzenlenen zirvede konuşan Yılmaz, suyun, din, dil, ırk farkı gözetmeksizin tüm insanlık için bir yaşam kaynağı olduğunu vurguladı.

Yılmaz, "Su, tüm insanlık için bir haktır. Su konusundaki teknolojileri kullanmadığımız fikri kuraklık ve duyarsızlık ise küresel kuraklıktan çok daha tehlikelidir. Suyu öyle bir koruyalım ki, yokluğu savaşın değil, varlığı barışın adı olsun. Su, tüm dünya için ayrılıkların değil de birleşmenin, bütünleşmenin ve barışın sembolü olsun." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde yürütülen Sıfır Atık projesinin önemine işaret eden Yılmaz, projenin, kamu, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerin büyük desteğiyle çok güçlü bir şekilde yürütüldüğünü ifade etti.

Yılmaz, “Sıfır Atık projesinin bu süreçte uluslararası kuruluşların ve birçok ülkenin sahiplendiği bir çevre hareketine dönüştüğünü” söyledi.

ATO Başkan Yardımcısı, "Su gibi aziz ol" sözü üzerinden Türk kültür ve geleneklerinde suyun anlam ve önemini anlattığı konuşmasında, dünyadaki barış ve huzurun su üzerinden gerçekleştirilmesi çağrısında bulundu.

Yılmaz, ayrıca, Türkiye ve Ankara'da yeşil dönüşüm ve kuraklığa karşı yürütülen çalışmalar hakkında da katılımcılara bilgi verdi.

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