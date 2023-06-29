Kütahya'daki tarihi hamamın kubbe kurşunları 3 yıl arayla tekrar çalındı!

KÜTAHYA'da, Germiyanoğlu Beyliği tarafından yaklaşık 600 yıl önce yaptırıldığı bilinen ve onarımının ardından porselen mağazası olarak kullanılan tarihi Küçük Hamam'ın kubbesini örten kurşunlar, yaklaşık 3 yıl sonra yine çalındı.

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Kentin işlek bölgelerinden Cumhuriyet Caddesi'nde mülkiyeti Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğüne ait olan yapının kubbesini örten kurşunların yerinde olmadığını fark eden işletmecilerden Saltuk Buğrahan Acar, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, fail ya da faillerin yakalanması için çalışma başlattı.

Acar, gazetecilere, hamamın kubbesi ile dam bölümünü örten kurşunlarının çalındığını tespit ettiklerini söyledi.

Kubbe kurşunlarının 2020 yılının ekim ayında da çalındığını, polisin hırsızları yakaladığını ve mahkeme sürecinin devam ettiğini belirten Acar, "Şimdi yine aynı bu olay başımıza geldi. Hırsızlar adeta buraya dadanmış vaziyette. Kurşunlar değerli olduğu için söküp hurdacılara satıyorlar. Bu tarihi yapının zarar görmemesi ve tavanının çökmemesi için tadilatına bir an önce başlanması gerekiyor. Olan hem tarihi yapıya hem de bize oluyor." diye konuştu.