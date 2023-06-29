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İstanbul'dan tatile gittiği Sapanca'da tutuklandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İstanbul'dan tatile gittiği Sapanca'da tutuklandı

Hakkında kesinleşmiş 15 yıl 9 ay 22 gün hapis cezası bulunan ve İstanbul’dan tatil için Sakarya’nın Sapanca ilçesine gelen şahıs, tatil yaparken jandarma ekiplerince yakalandı.

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Farklı suçlardan hakkında kesinleşmiş 15 yıl 9 ay 22 gün hapis cezası bulunan 23 yaşındaki Y.K. tatil için İstanbul’dan, Sakarya’nın Sapanca ilçesine geldi.

Y.K., tatil yaptığı esnada Sapanca İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timlerince yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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