100 bin kişilik bir Hristiyan cemaat lideri, gördüğü rüya sonrası Müslüman oldu

Güney Afrika’da 15 yıldır rahiplik yapan Abraham Richmond'ın, gördüğü bir rüya üzerine hayatı değişti. 100 bin kişilik cemaatin liderliğini yapan Abraham Richmond, cemaatiyle birlikte Müslüman oldu ve İbrahim ismini aldı.

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Güney Afrika'da görev yapan Hıristyan rahip, İslam dinine geçerek hacca gitti.

Suudi Arabistan Medya Bakanlığı'nın hac seferiyle ilgili gelişmeleri aktarmak için oluşturduğu Dijital Medya Merkezi (Virtual Press Center) adlı platformun haberinde, Abraham Richmond'ın üç ay önce Müslüman olarak İbrahim adını aldığı belirtildi.

Eski rahip, İslam dinine geçişinin gördüğü bir rüyayla gerçekleştiğini ifade etti. İbrahim, Müslüman olma hikayesini şöyle anlattı:

Gördüğü rüyayı anlattı

Rüyamda bir ses bana, 'Cemaatine beyaz kıyafetler giymelerini ve başlarını kapamalarını söyle' dedi. Ben de kendi kendime 'Ama bu Müslümanların giyinme şekli. Bu sadece bir rüyaydı' dedim. Ancak daha sonra ses yine rüyama girdi ve aynı şeyleri daha sert bir tonda tekrar etti.

Güney Afrika'da 15 yıl boyunca Korint Kilisesi'nde 100 bin kişilik bir cemaat için rahiplik yaptığını belirten İbrahim, kilisesine gelen Hıristiyanlara rüyasından bahsetti.

Eski rahip, "İkinci buluşmamızda tüm cemaat dediğim gibi giyinmişti. Herkes davetimi kabul etti" dedi.

İbrahim, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in başlattığı konuk programına katılarak hac görevini yerine getirmek için Mekke'ye gittiğini belirtti.

Müslümanlığa geçen oğlunun da adını Fayzal olarak değiştirdiğini belirten eski rahip, "Eminim ki Güney Afrika'daki milyonlarca kişi, Hz. Muhammed'in adımlarını takip ederek aydınlığa ulaşacak" dedi.

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Tevfik Rabia, bu yıl 150 ülkeden 1 milyon 845 bin kişinin hacca gittiğini bildirdi. Bu kişilerden 184 bin 130'uysa Suudi Arabistan yurttaşı.