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Orta ve Doğu Karadeniz için gök gürültülü sağanak uyarısı

Orta ve Doğu Karadeniz için gök gürültülü sağanak uyarısı

Orta ve Doğu Karadeniz'de kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, Samsun, Ordu, Çorum, Amasya ve Tokat'ta beklenen gök gürültülü sağanağın, bu gece saatlerinden itibaren yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların Giresun, Trabzon ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli, Rize geneli ile Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli ve çok kuvvetli, Rize'nin kıyı kesimlerinde ise yer yer şiddetli olması bekleniyor.

Yağışlar, Orta Karadeniz'de yarın öğleden sonra, Doğu Karadeniz'de yarın akşam saatlerinde etkisini kaybedecek.

Sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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