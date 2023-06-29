Tokat'ta bir kişinin bıçaklayıp av tüfeğiyle ateş ettiği şoför ağır yaralandı
TOKAT'ta husumetlisi tarafından bıçaklanıp tüfekle ateş edilerek ağır yaralanan otobüs şoförü, hastaneye kaldırıldı.Abone ol
Tokat Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne kiralık otomobille gelen M.K.E, burada aralarında husumet bulunan otobüs şoförü D.Ş'yi (32) önce sırtından bıçakladı, ardından da av tüfeğiyle 4 el ateş ederek kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan D.Ş, ambulansla kaldırıldığı Tokat Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Polis, saldırının ardından aynı araçla kaçan M.K.E'nin yakalanması için çalışma başlattı.