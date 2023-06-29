BIST 5.759
DOLAR 26,06
EURO 28,45
ALTIN 1.595,81
HABER /  SPOR

ABB FOMGET'in Avrupa'da rakibi yarın belli olacak

ABB FOMGET'in Avrupa'da rakibi yarın belli olacak

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ni şampiyon tamamlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET'in UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi yarın İsviçre'de çekilecek kurayla belirlenecek.

Abone ol

Başkent kulübünden yapılan açıklamaya göre, 49 federasyondan toplam 71 takımın mücadele edeceği Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nin 1. tur kura çekimi yarın Nyon kentinde (TSİ) 13.00'te gerçekleştirilecek.

Birinci tur kura çekimine 57 kulüp katılacak. Organizasyona 9 kulüp ikinci turdan, 4 takım ise doğrudan 16 takımlı grup aşamasından itibaren dahil olacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET, İzmir'de oynanan Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi play-off final maçında Fenerbahçe Petrol Ofisi'ni yenerek 2022-2023 sezonu şampiyonu olmuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Belçika'nın başkenti Brüksel'de evsizlerin sayısı artıyor!
Belçika'nın başkenti Brüksel'de evsizlerin sayısı artıyor!
Beşiktaş'ta transfer hareketliliği sürüyor
Beşiktaş'ta transfer hareketliliği sürüyor
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denize girmek yasaklandı!
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denize girmek yasaklandı!
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı: Satılmayan kurbanlıkları Et ve Süt Kurumu satın alacak
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı: Satılmayan kurbanlıkları Et ve Süt Kurumu satın alacak
Dicle Nehri'nde kaybolan gencin cesedine ulaşıldı
Dicle Nehri'nde kaybolan gencin cesedine ulaşıldı
AK Parti Genel Merkezi'nde dikkat çeken görüntüler! AK Parti heyeti, CHP heyeti ile bayramlaştı
AK Parti Genel Merkezi'nde dikkat çeken görüntüler! AK Parti heyeti, CHP heyeti ile bayramlaştı
Her 100 çiftten 15'inde kısırlığa rastlanıyor!
Her 100 çiftten 15'inde kısırlığa rastlanıyor!
Bursa'da ev sahibinden pes dedirten hareket! Balyoz kırıldı, çelik kapı kırılmadı
Bursa'da ev sahibinden pes dedirten hareket! Balyoz kırıldı, çelik kapı kırılmadı
Pınar Karşıyaka, iç ve dış transfer çalışmalarını sürdürüyor
Pınar Karşıyaka, iç ve dış transfer çalışmalarını sürdürüyor
Messi ile teknik direktör Tata'nın yolları yine kesişti
Messi ile teknik direktör Tata'nın yolları yine kesişti
Bakan Mehmet Özhaseki'den millet bahçeleri hakkında açıklama
Bakan Mehmet Özhaseki'den millet bahçeleri hakkında açıklama
Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu'ndan Temel Karamollaoğlu'na: Sahtekarsın Temel bey!
Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu'ndan Temel Karamollaoğlu'na: Sahtekarsın Temel bey!