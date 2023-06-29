Pınar Karşıyaka, iç ve dış transfer çalışmalarını sürdürüyor

Pınar Karşıyaka, dış transferde Kelan Martin’i kadrosuna katarken, iç transferde ise Mert Celep’in 1 yıl daha yeşil-kırmızılı formayı giyeceğini duyurdu.

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Basketbol Süper Ligi’nde geride bıraktığımız sezonda play-off finali oynayıp şampiyonluğu Anadolu Efes’e kaptıran Pınar Karşıyaka, yeni sezon için transfer çalışmalarına tüm hızıyla başladı. Yeşil-kırmızılılar iç transferde Mert Celep’in 1 yıl daha yeşil-kırmızılı formayı giyeceğini duyurdu.

Sezonun ilk transferi Kelan Martin

Pınar Karşıyaka, dış transferde ilk hamlesini yaptı ve kariyerinde Minnesota Timberwolves, Indiana Pacers’in yanı sıra Boston Celtics formasını da giyen Kelan Martin’i kadrosuna kattığı açıkladı. Kelan Martin, son olarak G-League’de Birmingham Squadron takımında 19.4 sayı 4.4 ribaund ve 3.2 asist ortalamalarıyla mücadele etti. 28 yaşındaki forvet, Avrupa kariyerinde ise 2018-19 sezonunda MHP Riesen Ludwigsburg'da oynarken, o sezon Almanya’da 27 maçta 13.7 sayı, 4.4 ribaund ve 1.1 asist ortalamaları yakaladı.

Öte yandan NBA kariyerinde ise 96 maça çıkan Martin, 5.5 sayı, 2.4 ribaundla katkı sağladı.