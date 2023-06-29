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Isparta'da feci kazada ortalık savaş alanına döndü! Ölü ve yaralılar var

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Isparta'da feci kazada ortalık savaş alanına döndü! Ölü ve yaralılar var

ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi yaralandı.

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Kaza; bugün saat 07.30 sıralarında Eğirdir-Isparta Karayolu 1’inci kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; Ercan Sözen yönetimindeki 03 NA 789 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle karşı şeride geçti.

Otomobil, Isparta istikametine doğru giden Mustafa Tanrıkulu yönetimindeki 42 CPT 49 plakalı otomobile çarptı.

Kazada 03 NA 789 plakalı otomobilde bulunan Uğur Ali Dinçtürk (28) hayatını kaybederken, kazada yaralanan 7 kişi Eğirdir ve Isparta hastanelerine sevk edildi.

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