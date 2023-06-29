Meteoroloji alarm verdi sıcaklık düşüyor sağanak gelecek! İstanbul da o listede valilikten flaş açıklama!

Akşama kadar!

Meteoroloji açıklamasına göre bugün Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile sabah saatlerinden itibaren İstanbul’un kuzeyi ve Anadolu yakasında yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların akşam saatlerine kadar etkili olması tahmin ediliyor.