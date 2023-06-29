Meteoroloji alarm verdi sıcaklık düşüyor sağanak gelecek! İstanbul da o listede valilikten flaş açıklama!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 29 Haziran Perşembe günü için 8 şehre sarı kodlu uyarıda bulundu. Sıcaklığın düşmesiyle beraber bugün söz konusu şehirlerde sağanak yağış bekleniyor. İstanbul da Meteoroloji'nin uyardığı şehirler arasında. İstanbul'da valilikten açıklama geldi. Öte yandan Kerem Ökten temmuz havasıyla ilgili çarpıcı bilgiler verdi. İşte ayrıntılar...
Bayramın ikinci gününe girilirken Meteoroloji güncel hava durumu verilerini paylaştı. 8 il için sarı kodlu uyarı yayımlayan Meteoroloji kuvvetli yağışlara karşı uyardı. Hava uzmanı Kerem Ökten ise, temmuz ayında Türkiye'de havanın nasıl seyredeceğiyle ilgili açıklamalar yaptı.
Bugün İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Tekirdağ ve Edirne'de kuvvetli yağış bekleniyor.
İstanbul Valiliği, yağışlı havanın İstanbul'un kuzeyi ve Anadolu Yakası'nda etkili olacağını belirtti. İşte bölge bölge Türkiye genelinde bayramın 2. gününde beklenen hava durumu...
Akşama kadar!
Meteoroloji açıklamasına göre bugün Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile sabah saatlerinden itibaren İstanbul’un kuzeyi ve Anadolu yakasında yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların akşam saatlerine kadar etkili olması tahmin ediliyor.