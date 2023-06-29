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İzmir’de 2 kilo metamfetamin ele geçirildi

İzmir’de 2 kilo metamfetamin ele geçirildi

İZMİR Otogarı’nda, yabancı uyruklu bir şahsın valizinde 2 kilo metamfetamin ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali içerisinde şüphelendiği yabancı uyruklu bir şahsı durdurdu.

U.A., isimli şahsın valizinde yapılan aramada, 2 kilo metamfetamin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan U.A., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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