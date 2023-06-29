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Bayram namazına gelmeyenlere 'sulu' şaka! Muhtar kahkahaya boğdu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Bayram namazına gelmeyenlere 'sulu' şaka! Muhtar kahkahaya boğdu

Bolu'nun Mudurnu ilçesi Munduşlar köyünde Muhtar Hakkı Yiğit ve arkadaşları, Kurban Bayramı namazına gelmeyenlere görenleri kahkahaya boğan bir şaka yaptı.

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Namaza gelmeyen vatandaşların evine giden Yiğit, kimisini zorla kimisini kendi isteğiyle içerisinde buz gibi su bulunan köy oluklarının içine koydu.

Gençler ve muhtarın, kaçanların peşinden koştuğu anlar ve buz gibi suya giren vatandaşlar renkli görüntüler oluşturdu.

Köy Muhtarı Hakkı Yiğit, "Bayram namazında gelmeyen arkadaşlarımızın olduğunu tespit ettik. Evlerine giderek rahatsız olup olmadıklarına baktık ancak namaza kalkamadıklarını, uyuyakaldıklarını öğrendik. Gençlerle namaza kalkamayanları oluklara yatırarak ıslatma cezası verdik" dedi.

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