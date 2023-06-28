Antalya'da feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı

Antalya'nın Akseki ilçesinde uçuruma devrilen otomobildeki aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.Abone ol
Zeynal Abidin Özen idaresindeki otomobil, Kepezbeleni Mahallesi Oymapınar Barajı mevkisinde virajı alamayarak uçuruma devrildi.
Kazada, İbrahim Hayri ile Nuran Özen olay yerinde yaşamını yitirdi, sürücü ile Ezgi ve Ahmet Özen yaralandı.
112 Acil Sağlık ekiplerince, Manavgat ilçesindeki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Ezgi Özen müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Jandarma ekipleri, kaza yerinde çalışma gerçekleştirdi.